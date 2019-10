Middle Sea Race – Storica vittoria di Elusive II e della famiglia Podesta

Non abbiamo appena fatto in tempo a raccontarvi della leadership provvisoria del JPK 11.80 Courrier Recommandé, di Gery Trentesaux, già vincitore dell’edizione 2018, che la classifica è cambiata ancora.

Il primo posto in IRC overall, la classifica che assegna la vittoria generale della Rolex Middle Sea Race, è ufficialmente del First 45 Elusive II di Aaron, Christoph & Maya Podesta, barca veterana della Middle. I tre sono figli di Arthur, storico membro del Royal Malta Yacht Club che organizza la regata, il quale ha preso parte a tutte le edizioni della Middle Sea Race dal 1968 al 2014, prima di venire a mancare nel 2015. Proprio il padre vinse la prima edizione del 1968. Una grande storia familiare legata a doppio filo con la regata più bella del Mediterraneo. Il First 45 con il quale regatano dal 2009 è stato ottimizzato e preparato espressamente per le regate d’altura, con numerose migliorie ad appendici e piano velico.

Elusive 2 diventa il primo vincitore maltese della classica d’altura di 606nm del Mediterraneo dal 2014 e l’ottavo vincitore maltese nei 51 anni di storia della regata. L’equipaggio è composto da: Maya Podesta, Aaron Podesta, Christoph Podesta, David Anastasi, Gareth Grech, Ben Pace Lehner, Andrea Crocella, Tom Zammit Tabona, Adrian Stone, Magnus Everskog.

Il JPK 1180 Courrier Recommandé scivola quindi in seconda posizione, resta in terza il ClubSwan 42 Be Wild di Renzo Grottesi, migliore italiana, che vince anche la ORC Overall (che non assegna però il trofeo della Middle). Scivola invece in sesta posizione in IRC overall l’Ice 52 Prima Vista Lauria, che conferma però la sua ottima prova con il primo posto in classe 3.

