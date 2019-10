Consigli giusti per una vacanza in barca da re (dove l’estate non finisce mai)

Volete concedervi una vacanza in barca da re, esplorando luoghi che non vi capiterà mai più di visitare?

Vi aspetta un mastodontico catamarano Lagoon Seventy7 dotato di ogni comodità (23 metri di lunghezza per 11 di larghezza, 3 cabine, sei ospiti più quattro membri di equipaggio), il Thunderbolt. Il cat sarà impegnato in un giro del mondo lungo due anni: si partirà dai Caraibi quest’inverno, per poi navigare verso le isole del Pacifico. Sarà poi disponibile in Polinesia francese nell’estate del 2020. Lo abbiamo detto, è un’esperienza da re e il prezzo è “regale”: i charter, gestiti dalla società di noleggio Northrop & Johnson, partono da 50.000 dollari alla settimana, più le spese. Ma d’altronde, vi sembrerà davvero di essere in un appartamento di lusso galleggiante.

QUI trovate tutte le info.

Un po’ caro? Tranquilli, si può esplorare il mondo in barca spendendo molto meno, c’è un’altra soluzione.

IL FENOMENO “CROCIERA ALLA CABINA”

A contatto diretto con il mare, serviti e riveriti come su una lussuosa nave da crociera. E’ questa la nuova tendenza, alternativa al noleggio dell’intera barca e alle classiche crociere con transatlantici che sembrano sempre più degli enormi condomini.

Si chiama “crociera alla cabina” e sta avendo un successo crescente in tutto il mondo. Le barche sono lussuosi e comodissimi catamarani di grandi dimensioni che ti portano, con crociere di brevi tratte giornaliere, alla scoperta delle isole più belle del mondo, dove fa caldo tutto quasi tutto l’anno e la navigazione è sempre tranquilla e confortevole.

Prendiamo ad esempio una crociera alla cabina a Phuket, in Thailandia. Invece di soggiornare in un mega resort inchiodati in spiaggia, potrete visitare uno degli arcipelaghi più stupefacenti della terra. Centinaia di isole e spiagge incontaminate del mare delle Andamane. Per capirci, qui hanno girato il film di James Bond “L’uomo dalla pistola d’oro” e “The Beach” con Leonardo di Caprio. Ma sono tutte destinazioni da sogno quelle in cui operano i mega catamarani che offrono la “crociera alla cabina”. Basta vedere la mappa del mondo in questa pagina per rendersene conto. Il comfort è garantito dalle dimensioni incomparabili rispetto ad un monoscafo, offerte dai cat.

Ciascuna cabina è una vera piccola suite a due letti con bagno personale. Gli spazi comuni sono ampi come la hall di un grande albergo e la piscina…è il mare! Anche il servizio è a cinque stelle. A bordo ci sono due persone di equipaggio: un comandante/skipper esperto non solo di conduzione della barca ma anche conoscitore dei luoghi più affascinanti della crociera, oltre a una hostess/cuoco/cuciniera sempre al vostro servizio. Le manovre in navigazione le fanno loro, voi potete rimanere spaparanzati in coperta.

I prezzi per una crociera a cinque stelle variano da 1.300 a 2.000 euro per una settimana in cabina doppia, volo escluso.

Uno dei principali operatori di “crociere alla cabina” è Dream Yacht Charter, www.croisiere-cabine.com.

In Italia offerto da Albatross, albatross.it, tel. 02 48027122.

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!