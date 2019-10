Middle Sea Race – Avaria a bordo, il trimarano Ad Maiora abbandonato dall’equipaggio

Battute finali di questa Rolex Middle Sea Race e purtroppo si segnala un’avaria al trimarano ad Maiora di Bruno Cardile che era in seconda posizione in tempo reale dietro Rambler. Il tracking parla chiaro: il trimarano ha dapprima compiuto un “retrofront” e adesso è praticamente fermo (0,8 nodi), controvento, ad ovest di Lampedusa: (lat. 35° 32′ 9″; Long. 12° 5′ 58″). Ecco cosa è successo.

Abbiamo contattato l’armatore per saperne di più: “Abbiamo subito una lesione allo scafetto di sinistra, in condizioni di mare corto e ripido, quando stavamo approcciando Lampedusa. Di comune accordo con la Guardia Costiera è stato necessario abbandonare la barca, che verrà recuperata a breve, noi siamo a Lampedusa e stiamo tutti bene“.

Le condizioni nel Canale di Sicilia sono state impegnative, con uno Scirocco dai 25 ai 35 nodi e il solito mare duro tipico della zona.

A Malta nel frattempo sono iniziati gli arrivi e la classifica IRC overall è in costante aggiornamento. Nel momento in cui scriviamo in testa viene dato l’Ice 52 Prima Vista Lauria, skipper Gabriele bruni, ma è atteso a breve l’arrivo anche del ClubSwan 42 Be Wild di Renzo Grottesi.

IL TRIMARANO AD MAIORA

Ad Maiora, è il leggendario trimarano di 20 metri della classe ORMA 60, varato nel 1988 col nome di Fleury Michon IX. Ha iniziato la sua “nuova vita” nel 2018, dopo un refitting integrale a cura di Cardile, che è riuscito a far tornare nel giro una barca mitica, posseduta in passato da grandi della vela francese: l’indimenticata Florence Arthaud e Philippe Poupon. Nel 2019 il trimarano ha vinto in reale la Brindisi-Corfù. Lungo 19,80 metri e largo 14,80, Ad Maiora pesca 2,50 m.