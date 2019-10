Mirabaud Yacht Racing: ecco le FOTO di vela più belle del 2019

Torna anche quest’anno il Mirabaud Tacht Racing Image, il concorso fotografico internazionale dedicato ai fotografi di vela. Come ogni edizione le immagini ammesse al concorso dovevano essere inerenti al mondo delle regate o ritrarre atleti in allenamento per una regata. 80 le immagini selezionate su oltre 130 candidature provenienti da tutto il mondo (guarda QUI la gallery completa e scopri come votare la tua foto preferita). In gara anche 5 italiani: Mauro Melandri, Fabio Taccola, Martina Orsini e Marta Rovatti e Pierpaolo Lanfrancotti. Vari i soggetti immortalati: dalla vela olimpica a quella oceanica, dai foiler ai multiscafi, passando per il mondo dei monotipi, foto insomma veramente per tutti i gusti. Ecco di seguito una selezione delle più spettacolari con la loro storia.