A ogni velista la sua barca: ecco tre usati imperdibili

Scandagliando il nostro mercatino di barche usate Top Boat Market, abbiamo selezionato per voi tre imbarcazioni che sono delle vere occasioni. Una è dedicata a chi sta cercando una barca da crociera pura, l’altra è per gli amanti delle barche d’epoca e l’ultima è per chi vuole mettersi alla prova nel mondo delle regate monotipo (senza spendere una cifra). Ecco le proposte della settimana!

BALTIC 43, UN GRANDE CLASSICO DA CROCIERA

La prima barca che vi proponiamo è un Baltic 43 (13,21 x 4,20 m) del 1993. Un grande classico nato dalle matite dello studio Judel/Vrolijk (progetto del 1986). Questo specifico modello ha avuto un unico armatore, è tenuto maniacalmente ed è in perfette condizioni oltre che ultra-accessoriato. Dotato di sei comodi posti letto, è visibile a La Maddalena (OT) e ha un prezzo di 150.000 euro.

PER CHI AMA L’ETA’ D’ORO DELLO YACHTING

Per gli amanti delle vele d’epoca eccovi Guincho, uno splendido gozzo ligure (armo a sloop Marconi) costruito dal cantiere dei Fratelli Barberis nel 1952. E’ lungo 13,65 metri e ha un baglio massimo di 3,70. Visibile a Palau (OT), la trattativa è riservata. C’è anche un video in cui la barca è ben visibile

LA BARCA PER REGATARE IN MONOTIPO

Siete impallati di regate monotipo, state cercando la barca giusta che non vi costi una fucilata? Questo J/80 fa per voi: costa 20.000 euro ed è pronto a regatare. Visibile a Genova, è dotato di set di vele per regate in classe, una randa top square, fiocco leggero e gennaker maggiorato per regate in ORC/libera. Antivegetativa rifatta a settembre 2019 Dotata di copriranda e coprifiocco rollabile Motore Mercury fuoribordo 6Hp del 2011. Vi divertirete un sacco, il circuito J/80 è più vivo che mai!

