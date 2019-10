Rolex Middle Sea Race: Be Wild è in testa, Prima Vista c’è! Ma arriva la Sciroccata

È stata una prima parte di Rolex Middle Sea Race relativamente per le 115 barche partite da Malta (scopri QUI tutte le italiane), che stanno navigando con venti medio leggeri. Il grosso della flotta è impegnato nel passaggio di Stromboli, mentre il primo in tempo reale, il maxi Rambler, è ormai giunto a Pantelleria. Ma come ripetiamo tutti gli anni, la vittoria generale della regata più affascinante del Mediterraneo si assegna in tempo compensato, con la classifica IRC overall.

Buone notizie dalla classifica provvisoria arrivano dalle barche italiane. Viene dato in testa il Club Swan 42 BeWild di Renzo Grottesi, seguito dall’Ice 52 Prima Vista Lauria con skipper Gabriele Bruni e a bordo anche Pietro D’Alì, terzo posto provvisorio per l’Irc 52 Arobas del francese Gerard Logel.

E il meteo? Attenzione perché la situazione potrebbe radicalmente cambiare da stanotte, con l’aumentare graduale di un flussi di Scirocco, fino a 35-40 nodi, che nel Canale di Sicilia, con una dura bolina fino a Lampedusa, sarà duro da negoziare.

