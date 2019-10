Lo si vede dalla nuova linea Fremantle, caratterizzata da colori esuberanti, che Henri Lloyd è tornata e ha decisamente cambiato registro.

DIFFICOLTA’ SUPERATE

Lo storico marchio di abbigliamento per la barca era finito in amministrazione controllata all’inizio dello scorso giugno, dopo un periodo di crisi dovuto alla gestione dei vari negozi della società, culminato con tanti licenziamenti. Ma il brand, noto in tutto il mondo, non aveva faticato a trovare un nuovo acquirente: il gruppo svedese Aligro, che nel marzo precedente aveva già acquistato alcuni diritti sul marchio.

LA LINEA FREMANTLE

E ora, dicevamo, Henri Lloyd è ripartita alla grande: la linea Fremantle, una collezione a edizione limitata, è ispirata alla mitica vittoria di Dennis Conner all’America’s Cup del 1987 su Stars & Stripes, che riportò la Coppa negli USA (nel 1983, dopo 132 anni di dominio statunitense l’avevano vinta gli australiani): allora, l’equipaggio vestiva Henri Lloyd.

Per quanto riguarda cerate e salopette, si tratta di capi in assoluta qualità in Gore-Tex Pro (con finiture in nylon e velcro), studiati per garantire la migliore ergonomia. Questo giustifica il prezzo: la giacca costa 980 euro, la salopette 780.

UN MARCHIO ICONICO

Fondato a Manchester nel 1963 dall’ex-soldato polacco naturalizzato britannico Henri Strzelecki e da Angus Lloyd, il marchio Henri Lloyd era arrivato a possedere 40 negozi tra Regno Unito, Australia, in Medio Oriente ed Europa.

Henri Lloyd è stato il pioniere dell’uso di nuove tecnologie e tessuti come il Bri-Nylon nelle sue prime linee di abbigliamento. Vestivano Henri Lloyd Francis Chichester, nel suo giro del mondo del 1966/67, e Robin Knox-Johnston al Golden Globe del 1969, solo per citare alcuni nomi.

Tra le innovazioni del brand ci sono le prime cerniere in nylon anti-corrosione, l’introduzione di chiusure in velcro nei capi impermeabili, la nastratura manuale delle cuciture come alternativa alla verniciatura e l’incorporazione dell’impermeabilizzazione in Gore-Tex. L’uso del solo Gore-Tex è stato testato in mare per oltre 22.000 ore in tutto il mondo prima di essere venduto per la prima volta ai clienti di Henri Lloyd nel 1994.

Il marchio è diventato famoso anche nel mondo della moda grazie ai “paninari” milanesi, che vestivano la Consort Jacket di henri Lloyd come parte della loro uniforme insieme ai jeans Levi’s 501 e agli stivali Timberland.

E.R.