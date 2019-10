E la Luna volò al largo di Cagliari. FOTO

Due foto, niente di più. Eppure bastano queste per fare volare l’immaginazione dei tifosi. Luna Rossa vola, nascosta al largo delle coste di Cagliari. Test super “abbottonati” e lontani da occhi indiscreti (ma le spie non mancano mai). Luna si è allenata a una distanza notevole dalla costa, un paio di miglia a tratti, ma non mancava l’obiettivo di Carlo Borlenghi a immortalare i primi passi. Nessun video dell’allenamento, difficile quindi fare valutazioni sulla qualità del volo dell’AC 75 italiano.