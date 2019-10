I primi voli di Team New Zealand. VIDEO

È Emirates Team New Zeland il primo AC 75 a scoprire le carte e a farsi riprendere in fase di allenamento. Sono i primi passi delle barche che faranno la prossima Coppa America e, come era facile immaginare, ci vorrà del tempo per gli equipaggi prima di riuscire a navigare in maniera stabile e veloce, sui foil, e in modo continuativo.

Da questo breve video postato dal canale Live Sail Die, si nota come i kiwi ricerchino sempre un assetto “appruato”: il focus sembra essere quello di non fare volare la barca troppo alta, probabilmente per ragioni di stabilità e aerodinamica, ma tenerla appena sopra l’acqua. Si intravede anche una strambata interamente sui foil.