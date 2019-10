Ecco una breve guida su come affrontare al meglio questo momento utilizzando le giuste argomentazioni.

L’estetica prima di tutto: dobbiamo spiegare che una barca a vela è come una donna, ogni tanto ha bisogno di rifarsi il trucco e di acquistare nuovi vestiti e accessori (attenzione a non abusare di questa affermazione, si corre il rischio di passare il giorno seguente accompagnando in giro per negozi la moglie con la nostra carta di credito in mano). Con delle vele nuove la barca sicuramente non passerà inosservata agli occhi delle sue amiche che le faranno i complimenti per l’ottimo acquisto.

Spostamenti più veloci: se una delle priorità di nostra moglie è raggiungere il prima possibile una rada per prendere il sole e fare il bagno, con le vele nuove la barca sarà in grado di macinare miglia più velocemente riducendo i momenti “scomodi” di navigazione con la barca sbandata e con l’ombra delle vele.

Sicurezza: vele nuove sono sinonimo di maggior sicurezza di navigazione. In questo modo potrà invitare in crociera le sue amiche o i suoi amici senza incorrere in figuracce dovute alla rottura delle vele o di parti di esse. Inoltre con le vele nuove la barca navigherà meno sbandata (quando lo spieghiamo a nostra moglie possiamo usare il termine “piatta” per convincerla maggiormente) e si riuscirà più facilmente a prendere il sole.

Farla partecipare nella scelta: una volta che abbiamo deciso praticamente tutto delle nostre nuove vele, lasciamo che anche nostra moglie partecipi alla scelta di alcuni particolari (poco costosi ma di effetto) quali ad esempio il colore delle cuciture e della banda anti UV del genoa, il colore dei tell tales (filetti), il colore dei sacchi delle vele o delle linee di forma. In questo modo potrà vantarsi con le amiche di essere stata lei a scegliere l’accostamento dei vari colori. L’importante è arrivare preparati ed evitare che inizi ad addentrarsi anche su materiali, tagli, forme, finizioni, etc … si rischia in questo caso di spendere inutilmente soldi per optionals di cui non avete bisogno.

Bene scambio: questa opzione l’abbiamo tenuta alla fine in quanto è la più “dolorosa” per noi e per questo motivo è l’ultima carta da giocarsi. Se nonostante tutte le argomentazioni precedenti non siamo riusciti a persuaderla, allora possiamo accordarci su un regalo (una borsa, un vestito, delle scarpe, etc.) anche per lei. In questo caso è meglio non farle vedere il preventivo delle vele rimanendo sul vago per evitare uno scambio 1:1. Se sappiamo già che questa sarà la chiave per ottenere anche il suo benestare allora è meglio cercare di risparmiare sulle vele nuove per avere a disposizione il denaro sufficiente per farle il regalo.

(fonte immagine: www.zaolicruising.com)