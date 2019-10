Le derive che vogliono sfidare l’Optimist. FOTO RASSEGNA

Nel nostro processo all’Optimist (leggi QUI) vi avevamo anticipato che saremmo tornati sull’argomento, passando in rassegna una serie di barche di misura simile o poco distante (da 2,5 metri a poco più di 3), possibili antagoniste della barca più diffusa tra i più piccoli. Alcune di queste sono anche propedeutiche per quei giovani atleti che, superati i 12 anni, non volendo continuare in Optimist, prima di passare a barche come i 420 o i Laser, vogliono provare qualcosa di intermedio. E perché no fare divertire anche qualche adulto.

Laser Bug

Si tratta della barca più vicina all’Optimist per estetica, prezzo e caratteristiche. Lungo 2,64 m, ha prua rotonda, la vela triangolare è regolata solo da scotta e vang. Lo scafo, 46 chili, pesa 11 kg in più dell’Optimist ed è autosvuotante. Sul mercato a partire da 2.100 euro. www.negrinautica.com

Fusion A

Per velisti di ogni età, lunga 3,60 m, utilizzabile in singolo, in doppio o anche in tre persone. Una barca destinata alla scuola vela e con varie opzioni di personalizzazione dell’armo in base alle esigenze. Sul mercato a partire da 2.900 euro. www.fusionsailboats.co.uk

Topper

Datata 1977 ma ancora in produzione. Adatta a una fascia di pubblico di età leggermente superiore a quella dell’Optimist, lunga 3,40 m, ha una prua a metà tra quella di quest’ultimo e il Fireball, in pratica un quasi scow. Vela triangolare semplice da gestire e scafo senza spigoli. Sul mercato a partire da 3.200 euro. www.toppersailboats.com

Taz

Destinata a un pubblico di età simile a quello dell’Optimist, lunga 2,95 m, può essere usata in singolo o in doppio. Ha uno scafo dalle linee moderne con prua affilata e leggero spigolo su una carena capace di planare facilmente. Sul mercato a partire da 1.900 euro. www.toppersailboats.com

O’pen Bic

Nata come la barca che intendeva sostituire l’Optimist, non c’è riuscita in Italia ma ha avuto grande successo in altri paesi come per esempio la Nuova Zelanda dove è diffusissima. Lunga 2,75 m, semplice e veloce. Sul mercato a partire da 3.300 euro. www.openbic.it

RS Neo

Una barca, lunga 3,53 m, di categoria decisamente superiore rispetto all’Optimist. Adatta a chi si avvia alla vela non da piccolissimo, per ragazzi dai 12 anni. Perfetta come barca scuola o propedeutica prima di passare a una classe olimpica. Sul mercato a partire da 5.340 euro. www.rssailing.com

Maverick

In pochi passaggi può trasformarsi da deriva, a sup a windsurf. Lunga 3,35 m, tra le opzioni disponibili un kit Paddle composto da deriva-pinna-paddle per l’utilizzo SUP, in singolo o in doppio e un kit Windsurf composto da deriva-pinna-Rig completo per provare l’esperienza del cruising windsurf. Sul mercato a partire da 3.407 euro. www.yachtsynergy.it

RS Tera

Una deriva lunga 2,87 m, che ricorda un piccolo Laser, adatta a ragazzi di età superiore ai 10 anni o comunque pesanti almeno 30 kg. Poche e semplici regolazioni per uno scafo in grado di divertire anche gli adulti. Perfetta per la scuola vela. Sul mercato a partire da 3.127 euro. www.rssailing.com