Come ha fatto la barca che ha vinto la Barcolana a muoversi senza vento? E’ polemica sul web

Guardate questi due video che circolano in rete e stanno suscitando il “j’accuse” di molti velisti: l’unica barca che si muove in partenza in assenza di vento è proprio la barca che ha vinto la Barcolana, ovvero Way of Life, l’ex Maxi Jena, di Gasper Vincec.

DAI MAXISCHERMI…

… E IN MARE

La Barcolana è la regata delle polemiche (QUI l’abbiamo paragonata al Palio di Siena) e come previsto sono partite le accuse più disparate dal popolo del web: c’è chi dice “Engine!” (motore), suggerendo che gli sloveni abbiano utilizzato il motore (che in regata, soprattutto sugli scafi più grandi dotati di verricelli elettrici, può essere acceso per la ricarica delle batterie ma non utilizzato per la propulsione), chi invece li accusa di “pompaggio” (nel video on board si vedono i membri dell’equipaggio correre da una mura all’altra per creare il rollio), vietato dalla Regola 42 del regolamento di regata di cui vi parliamo sotto.

Sembra una replica del “caso Esimit”, la barca ex-Alfa Romeo che nell’edizione della Barcolana del 2013 utilizzando la chiglia basculante per “pompare” riusciva a muoversi senza vento e che era stata accusata di aver commesso una manovra scorretta.

Sono stati scorretti gli sloveni? O solo furbi e bravi? Lasciamo a voi i commenti.

COSA DICE LA REGOLA 42?

42 PROPULSIONE

42.1 Regola base

Una barca deve gareggiare utilizzando solo il vento e l’acqua per aumentare, mantenere o ridurre la propria velocità, eccetto quando permesso dalle regole 42.3 o 45 (la 45 non ci interessa in questo caso, si parla di alaggio, ormeggio e varo, ndr). I componenti del suo equipaggio possono correggere l’assetto delle vele e dello scafo e compiere altri atti di abilità marinaresca, ma non devono muovere i propri corpi in altro modo per dare propulsione alla barca.

42.2 Azioni vietate

Senza limitare l’applicazione della regola 42.1, sono vietate le seguenti azioni:

(a) pompare: ripetuti sventagliamenti di qualsiasi vela, ottenuti sia cazzando ed allascando la stessa sia creati da movimenti del corpo verticali o trasversali;

(b) rollio: rollio ripetuto della barca, prodotto da

(1) movimenti del corpo,

(2) ripetute correzioni delle vele o della deriva, o

(3) dal governo della barca;

(c) spinta: improvvisi movimenti in avanti del corpo, interrotti bruscamente;

(d) timonare: movimento ripetuto del timone che sia fatto con forza, o che serva a far avanzare la barca, o ne impedisca il movimento all’indietro;

(e) ripetute virate o abbattute che non siano correlate con cambi di

direzione del vento o considerazioni tattiche.

42.3 Eccezioni

(a) Una barca può essere fatta rollare al fine di agevolarne il governo;

(b) L’equipaggio d’una barca può muovere i propri corpi per esagerare il rollio che facilita il governo della barca durante una virata o un’abbattuta, a condizione che, appena completata la virata o l’abbattuta, la velocità della barca non risulti maggiore di quella che sarebbe stata in mancanza della virata o dell’abbattuta.

(c) Tranne quando si è di bolina ed è possibile il “surfing” (rapida accelerazione scendendo sul lato sottovento di un’onda) o la planata, l’equipaggio della barca può cazzare la scotta e la ritenuta di qualsiasi vela allo scopo di dare inizio al surfing o alla planata, ma soltanto una volta per ogni onda o raffica di vento.

(d) Quando una barca è più all’orza rispetto alla bolina stretta, ed é ferma o si muove lentamente, essa potrà timonare per portarsi su di una rotta di bolina stretta.

(e) Una barca può ridurre la sua velocità muovendo ripetutamente il timone.

(f) Qualsiasi mezzo di propulsione può essere usato per dare aiuto a una persona o ad un altro naviglio in pericolo.

(g) Per liberarsi da un incagliamento o da una collisione con un’altra barca od oggetto, una barca può usare la forza applicata dall’equipaggio dell’una o dell’altra barca ed ogni congegno che non sia un motore per la propulsione.

(h) Le Istruzioni di Regata possono, in circostanze specificate, consentire propulsione utilizzando un motore o qualunque altro metodo a condizione che la barca non ottenga un significativo vantaggio nella prova.