Ecco la più grande barca al mondo stampata interamente in 3D

Vi abbiamo già parlato, assieme ai ragazzi di Ocore, della stampa 3D applicata al mondo delle barche.

Il tema è tornato di grande attualità dopo che la più grande stampante 3D del mondo ha creato in soli tre giorni (72 ore) la più grande imbarcazione al mondo (per adesso, a motore) stampata in 3D. Testata in acqua, naviga che è un piacere.

Realizzata dall’Università del Maine, presso l’Advanced Structures & Composite Center del campus, la barca è lunga 7,6 metri (per un peso di 2,2 t). L’imbarcazione si chiama 3Dirigo, un gioco sul motto del Maine, “Dirigo”, che in latino significa “Io guido”: a spanne, il costo per la realizzazione è stato di circa 40.000 dollari.

La stampante invece è attualmente lunga oltre 20 metri e crescerà fino a 30 grazie a un’estensione: può “inghiottire” 226 chili di pellet di polimeri plastici all’ora, e in futuro, secondo i tecnici dell’università, potrà fare molto meglio. E’ costata 2,5 milioni di dollari, forniti in larga parte dall’esercito americano.

Una collaborazione di ricerca da 20 milioni di dollari con il laboratorio Oak Ridge del Tennessee, poi, si concentrerà sull’utilizzo di materiali termoplastici a base biologica rinforzati da materiali a base di cellulosa per creare un materiale stampabile in 3D forte, durevole e riciclabile. Se tutto funziona secondo i piani, la stampante sarà in grado di produrre rapidamente come stampi per barche e accessori completamente riciclabili.

