FLASH NEWS – Beccaria primo a Las Palmas, che vittoria nella prima tappa della Mini Transat

Voluta, sudata, cercata, combattuta fino alla fine. La prima tappa della Mini Transat è di Ambrogio Beccaria su Geomag, che chiude primo tra i Serie con il tempo di 8 giorni 19 ore 52 minuti 7 secondi, alla media di 6,32 nodi. La svolta nelle ultime 24 ore, quando Ambrogio è tornato in testa alla regata, superando Felix De Navacelle, grazie a un posizionamento più a ovest che gli ha fatto agganciare in anticipo il nuovo vento. Il vantaggio in termini di tempo sul rivale sarà di circa 2 ore, niente di decisivo in vista della seconda tappa (vale la somma dei tempi), ma importante per il morale.

“Sono così felice! Non pensavo di essere in testa. Ieri mattina non ho ascoltato il meteo e le classifiche perché ero sicuro di aver perso tutta la mia leadership nella notte. Pensavo che tutti fossero posizionati ad ovest e che con il vento che arrivava da sud-ovest, pensavo di aver perso tutto. Soprattutto da quando ho saputo che Felix era vicino. Di conseguenza, mi sono astenuto dal dormire e mangiare per almeno 15 ore per cercare di navigare il più velocemente possibile e non ho rimpianti. Ne dubitavo completamente. Mi sono detto che non era un grosso problema, che se fossi arrivato terzo era già buono. Ho iniziato ad avere un dubbio quando ho sentito il Proto parlare con il VHF, ho pensato che fosse strano. Alla fine ho scoperto che tutti erano posizionati a est. Ho vinto questa prima tappa ed è davvero fico“, queste le prime dichiarazioni di Ambrogio dopo il traguardo.

Mauro Giuffrè