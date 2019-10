Jovanotti velista oceanico parte in regata con Giovanni Soldini

Dopo il successo dei Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, si dedica alla vela. E non si tratterà certo di una crociera comoda: il popolare cantante sarà a bordo del maxi trimarano Multi 70 Maserati di Giovanni Soldini, in qualità di grinder, in occasione della Hong Kong to Vietnam Race che partirà il prossimo 16 di ottobre.

I due sono buoni amici e hanno già navigato assieme in vacanza. Jovanotti, classe 1966 come Soldini, non è alla sua prima esperienza a bordo di Maserati: nel 2017 aveva già partecipato a un trasferimento dall’Italia alla Spagna.

La regata non è uno scherzo, sono 673 miglia con partenza dal Victoria Harbour di Hong Kong e arrivo a Nha Trang, in Vietnam.

Assieme a Soldini e al Jova, a bordo un team di tutto rispetto: Guido Broggi, presenza fissa a bordo del trimarano e delle barche del navigatore milanese, sarà il boat captain. L’altro grinder sarà Furio Carboni, a prua ci saranno Oliver Herrera Perez, Nico Malingri (figlio di Vittorio) mentre il nipote di Giovanni, Matteo Soldini, sarà il tailer.