Al cinema le migliori avventura sopra e sotto il mare! Ritorna l’Ocean Film Festival

Cari marinai, siete pronti a vivere delle avventure incredibili? Lasciate la cerata a casa e portate i popcorn! Alla sua terza edizione in Italia, l’Ocean Film Festival propone una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi dedicati al mondo dei mari e degli oceani, selezionati all’Ocean Film Festival Australia: un tour a tappe nelle principali città d’Italia.

TUTTI ALL’OCEAN FILM FESTIVAL

Anche il tema “vela” sarà ben rappresentato con la storia di Robert Manry (ve ne abbiamo parlato QUI), narrata nel documentario “Manry at Sea” dell’americano Steve Wystrach, in concorso alla terza edizione dell’Ocean Film Festival, la rassegna cinematografica che si articolerà in 15 tappe in 14 città italiane, proponendo una selezione dei migliori corto e mediometraggi provenienti dall’omonima rassegna australiana e dedicati al pianeta acqua.

Si parte da Milano lunedì 14 ottobre presso il Teatro Nazionale CheBanca!. Oltre alla vela, dietro al grande schermo surf in ambienti estremi, free diving e soprattutto loro, gli animali selvatici che popolano mari e oceani, vere star che non hanno bisogno di passerella.

