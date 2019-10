Mini Transat, Beccaria vs Navacelle: il francese va in testa, Bogi insegue, finale thriller

Ambrogio Beccaria lo aveva indicato come uno degli avversari più temibili (Leggi QUI la nostra intervista) e Felix De Navacelle in effetti si sta dimostrando un osso durissimo in questa prima tappa della Mini Transat. È vero, Beccaria su Geomag è stato in testa per la maggior parte della regata, ma adesso è in seconda posizione, scavalcato dal francese. I due skipper navigano entrambi su un Pogo 3 e entrambi sono invelati North Sails, quindi due barche simili in tutto e per tutto.

La testa della flotta, a meno di 200 miglia dall’arrivo di Las Palmas, sta negoziando una situazione meteo difficilissima: l’anticiclone delle Azzorre è stato schiacciato verso sud da una depressione, e l’arrivo alle Canarie sarà drammaticamente da negoziare con la roulette russa delle brezze.

Navacelle guida con 3 miglia di vantaggio, posizionato più a est, Beccaria insegue da ovest da dove potrebbe entrare nelle prossime ore qualche nodo d’aria. I finale di questa prima tappa è quanto mai incerto e carico di suspance.

Tra i proto Matteo Sericano è in settima posizione, Luca Rosetti 17mo. Tra i serie: Marco Buonanni 41mo, Alessio Campriani 54mo, Daniele Nanni 56m0, per Luigi Dubini si segnalano momentanei problemi al tracker e non è localizzabile.

Mauro Giuffrè

Tracking QUI