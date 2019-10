The Nation Trophy: la festa ClubSwan a Palma con il meglio dei monotipi. FOTO

Il meglio dei monotipi Nautor’s Swan è in acqua a Palma di Maiorca per il biennale The Nations Trophy , l’esclusivo appuntamento del cantiere finlandese riservato ai One Design della linea Club Swan. In acqua gli Swan 45, i Club Swa 42, 50 e il nuovissimo 36, il più atteso di quest’edizione.

The Nations Trophy nasce nel 2017 come “focal event” per il mondo Swan One Design. Aperto solo alle Swan One Design Classes, l’evento nasce per rivitalizzare il concetto di competizione tra nazioni, mantenendo lo spirito della Gentlemen competition.

The Nations Trophy è un appuntamento biennale e grazie al successo della prima edizione, tenutasi nel 2017, Nautor’s Swan ha introdotto il concetto delle Mediterranean leagues nel 2018, ovvero un circuito di regate sui più importanti “campi” dello yachting internazionale, proprio per dare continuità all’evento tra un anno e l’altro.

Quest’anno a Palma sono andate in acqua 41 imbarcazioni, provenienti da tutto il mondo e i due migliori piazzamenti per ogni nazione si aggiudicheranno il bellissimo trofeo creato per l’occasione da Buccellati.