Sono queste le barche candidate agli oscar americani. FOTO

Come ogni anno in occasione dell’Annapolis Boat Show (di cui vi abbiamo parlato QUI) la rivista americana Cruising World annuncia le barche in nomination per il premio Boat of the Year. I vincitori saranno comunicati sul numero di gennaio del magazine. Tra le barche in nomination c’è tanta Europa e anche un po’ d’Italia. Ecco quali sono le barche che concorrono per gli “oscar” a stelle e strisce.

AMEL 50

BALI 5.4

Bavaria C 50

Bavaria C 57

Oceanis 30.1

First Yacht 53

Catalina 545

Dufour 390

Dufour 430

Eagle Class 53

Elan Impression 45.1

Excess 12

Fountaine Pajot Elba 45

Grand Soleil 34

Hallberg Rassy 44

Hanse 675

Italia 998

J/99

Sun Fast 3300

Lagoon 46

MC Conaghy MC 50

Neel 47

Swan 48

X4⁶