Da oggi le borracce, bottiglie e i recipienti in alluminio e in acciaio inox Laken saranno disponibili in Italia, distribuiti da I.GO.

Laken è un’azienda spagnola che dal 1912 per la precisione, realizza bottiglie, borracce e altri recipienti riutilizzabili in alluminio, acciaio inossidabile e plastica di ultima generazione, di altissima qualità e durata, che offrono il massimo rendimento termico e un design attentamente studiato. Sono prodotti perfetti per la vita di bordo, soprattutto se volete dire “no” alla plastica monouso. Una ampia gamma di prodotti riutilizzabili che copre le necessità di idratazione più diverse così come quelle di trasporto degli alimenti e mantenimento della termicità.

Tutti i prodotti Laken sono realizzati rispettando i più elevati standard qualitativi, dalle materie prime alle lavorazioni. Tutti i prodotti sono garantiti privi di BPA, ftalati e altre sostanze nocive.

www.igodistribution.it