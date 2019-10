Queste barche non le avete ancora viste

Queste barche non le avete viste ai saloni di Cannes, Genova e Barcellona: sono quattro “chicche” presentate in anteprima all’Annapolis Boat Show (10-14 ottobre). Dalla deriva gonfiabile al catamarano senza compromessi, dal bluewater vecchio stile firmato da German Frers al tipico cruiser “made in USA”. A noi, personalmente, è piaciuto tantissimo il KC62. E a voi?



TIWAL 2

Dopo il successo del Tiwal 3 (quasi 1.000 barche vendute), Tiwal lancia la sua ultima barca piccola: Tiwal 2, la deriva gonfiabile ancora più leggera, più compatta e pronta a navigare in 15 minuti, facilissima da assemblare. Un’ottima soluzione come “giocattolo” da tenere a bordo delle barche da crociera (e per divertirsi una volta alla fonda), perché è facilissimo da trasportare in due sacche da 145x40x35 cm (scafo) e 110x40x10 (vele, timone, daggerboard e componenti). La barca pesa 40 chili, è lunga 2,80 m e larga 1,50. PIU’ INFO QUI



CATALINA 545

Non è in acqua ma viene presentato ufficialmente il Catalina 545. Dalla scrivania di Gerry Douglass, questo bluewater è la naturale evoluzione del popolare Catalina 425 con linee e caratteristiche simili che si trovano su tutte le imbarcazioni della Serie 5. Lunga 17,13 m e larga 4,75, pesca 1,92 per un dislocamento leggero di 16,32 t. PIU’ INFO QUI



KC62

L’ultima novità del cantiere sudafricano Kinetic si chiama KC62: un catamarano senza compromessi per offrire più prestazioni, più lusso e più divertimento in barca. Gli scafi in carbonio sono leggeri e di grande potenza, il che li rende il cruiser/racer ideale per i velisti che sanno cosa stanno cercando, sia che si tratti di regate, crociere in tutto il mondo, sportive o rilassanti. Il progetto è di Simonis Voogd. Lungo 18,9 m e largo 8,8, ha un pescaggio che varia da 1,4 a 3,1 m per un dislocamento totale di 15,750 kg, pochissimo per un cat di tali dimensioni. PIU’ INFO QUI

OUTBOUND 56

Per chi ama navigare lungo, tanto e nei mari più impegnativi c’è il nuovo Outbound 56, progettato da German Frers, dal design classico e collaudato. Accessori, costruzione e componentistica sono di assoluta qualità. Il layout interno può variare moltissimo a seconda delle scelte dell’armatore. Lungo 17,17 m e largo 4,57, ha due opzioni di chiglia per un pescaggio di 2,13 o 1,82 m. Il dislocamento è di 22,77 t con una zavorra di 9,16. PIU’ INFO QUI