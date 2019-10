Processo all’Optimist: è ancora la barca giusta per i più piccoli?

Criticato, bistrattato, accusato di essere vecchio, eppure una nuova stagione di vela giovanile è appena iniziata e in Italia, come in buona parte d’Europa (differente il discorso nell’emisfero sud), l’Optimist è ancora la barca più numerosa nell’attività velica destinata ai bambini. Disegnato nel 1947 dall’americano Clark Mills, lungo appena 2,35 metri, sbarca in Europa a metà anni ’50 e oggi conta oltre 300.000 nuovi giovani velisti ogni anno, numeri impressionanti che da soli basterebbero a cancellare ogni critica. La sua fortuna è dovuta ad alcuni fattori: al netto di un’estetica “antimarina” e di alcuni obiettivi limiti tecnici che andremo ad analizzare, i punti forti dell’Optimist sono la costruzione semplice, il prezzo contenuto, la leggerezza, il rig essenziale, un piano velico intuitivo da regolare, e una generale facilità di conduzione. Attenzione però, come vedremo la facilità di conduzione non implica che sia semplice diventare bravi e vincenti sull’Optimist, anzi.

COSTRUZIONE

L’Optimist è una barca One Design dal 1996 ma prodotta da numerosi cantieri con un prezzo medio che parte da 2.900 euro. Ciò significa che le barche devono essere tutte uguali e i margini di tolleranza sono minimi per essere classificata come barca monotipo. Ogni scafo per partecipare a manifestazioni ufficiali, riconosciute dalle federazioni nazionali e internazionali, deve quindi superare la prova della stazza per essere certi che rispetti i canoni e le regole della classe. La costruzione, in vetroresina, si articola sostanzialmente su tre elementi: lo scafo, il bordo e la panchetta che fa da sostegno all’albero, la paratia centrale con la cassa di deriva. Una costruzione essenziale, per un peso finale di 35 kg che consente anche a un bambino di trasportarla a terra su un carrellino, o di prenderla a braccio insieme a uno o due compagni di squadra per spingerla in acqua.

ALBERO E PIANO VELICO

L’albero è un “palo” che non consente alcuna preflessione, anche perché non c’è nessuna attrezzatura a bordo che possa fletterlo. Tramite la regolazione del piede si può gestire il rake, ovvero l’inclinazione diagonale verso poppa, per rendere la barca più o meno orziera a seconda del peso del velista e delle condizioni meteo. La vela, dalla particolare forma quadrata, è regolata dalla scotta, da un tesa base, dal vang e dal picco e collegata all’albero attraverso una serie di stroppetti non essendo prevista una canaletta. La regolazione del picco è una delle più importanti: è decisiva nel controllo del grasso sulla vela, ma risulta facilmente visibile agli occhi del velista. Una piega diagonale attraverserà la vela avvisando il giovane optimista che il suo picco non è cazzato a dovere.

CONDUZIONE

L’Optimist è una barca facile e maneggevole, consente in pochi giorni a qualsiasi bambino di manovrare. Questo non significa che sia però una barca facile da portare al 100%. La sua semplicità la rende perfetta per la scuola vela. Basta pensare che uno dei metodi classici del primo giorno di scuola prevede di mettere a bordo il bambino senza vela, e farlo muovere solo con lo spostamento del peso e le correzioni di timone, prendendo così rapidamente confidenza con le reazioni della barca che anche in questo caso saranno decisamente intuitive.

Dal punto di vista della scuola vela nessun bambino, anche quelli fisicamente più minuti, è inadatto a questa barca. Per chi decide invece di proseguire su un percorso agonistico il punto di vista cambia. La forma dello scafo, con la particolare prua quadrata, obbliga i più tecnici a un lavoro continuo di spostamento del peso in base al vento e alle condizioni dell’onda. La giusta attenzione a questo dettaglio cruciale causa delle differenze di velocità macroscopiche, ed è così che si scava il solco tra chi entra in sintonia con la barca e chi invece rimane al livello della scuola vela.

IL DIBATTITO

In tema di Optimist ormai da anni si sono create almeno due fazioni: chi lo odia visceralmente e chi lo difende per principio, due posizioni inconciliabili e entrambe parziali. Partiamo dai suoi indubbi limiti tecnici: il design dello scafo è ormai fuori dal tempo e, con una vela sempre più proiettata verso il futuro, appare quasi anacronistico che i ragazzi che si affacciano a questo sport debbano iniziare da una barca ormai trapassata sotto l’aspetto progettuale. Ma è anche vero il contrario: più la vela è semplice e su mezzi essenziali, più questa può essere inclusiva e meno classista e in un certo senso l’Optimist è una bandiera di questo concetto. Il suo enorme limite tecnico è quello di non essere una barca auto svuotante e di costringere gli atleti a un faticosissimo lavoro di “sassola” dopo ogni scuffia, restando nel frattempo in balia delle onde e del vento con la barca quasi incapace di manovrare per la troppa acqua imbarcata. Anche in questo caso però c’è un altro punto di vista: questa difficoltà abitua l’allievo alla fatica e a combattere in acqua, un bagaglio d’esperienza che gli servirà non poco se passerà a una classe superiore dove l’intensità fisica crescerà in maniera esponenziale. Il passaggio di classe è un altro tema caldo usato dei detrattori, che sostengono: l’Optimist essendo una barca lenta e vecchia non è propedeutica per nessuna classe, anzi finisce per danneggiare gli atleti che passano a una barca più grande perché devono ricominciare tutto dall’inizio. Si tratta di una tesi lacunosa e incompleta. Alcuni movimenti che si sviluppano in Optimist sono decisamente utili, pur in scala e con tecniche differenti, a quelli che si impareranno su alcuni singoli come per esempio il Laser o il Finn. Semmai il problema è diverso, la leggerezza e il ridotto piano velico dell’Optimist fanno si che il velista arrivi fisicamente impreparato al passaggio su un 420 o un Laser, barche che in confronto sembreranno una Lamborghini impazzita. Ma attenzione: l’Optimist non è una barca che nasce solo per la competizione, anzi il suo principale obiettivo è quello di essere usato come barca scuola anche dai piccolissimi. A 14,15 o 16 anni, quando il velista deciderà di cambiare barca, è ancora in un’età dove la capacità di apprnedimento e di evoluzione tecnica sono intatte e, con la giusta volontà e motivazione, non sarà difficile “rinascere” su una nuova barca. In definitiva, al netto di numerosi e obiettivi limiti tecnici, bisognerebbe considerare l’Optimist per quello che è: una barca scuola prima di tutto, sulla quale anche i bambini di 8 anni possono divertirsi senza lo stress della regata. La si può usare divertendosi anche per regatare, ma senza addossare per forza a questa piccola barca tutti i mali del mondo della vela.

Mauro Giuffrè

NELLA PROSSIMA PUNTATA DEL PROCESSO ALL’OPTIMIST ANDREMO A VEDERE TUTTE LE DERIVE CONCORRENTI SUL MERCATO