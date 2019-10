Les Voiles de Saint Tropez festeggiano 20 anni, fa festa anche Mylius.FOTO e VIDEO

20 anni di regate cult, Les Voiles de Saint Tropez spegne le 20 candeline e lo a modo suo, con un’altra spettacolare edizione di questa regata mito. Per chi non la conoscesse, Les Voiles radunano nella cittadina della Costa Azzurra il meglio delle barche a vela di ieri di oggi: dalle regine della vela classica ai Wally o agli Swan moderni, passando per le varie cassi a rating. Tutto il mondo della vela viene rappresentato, in avvincenti regate costiere (a bastone per alcune classi), spesso dipinte di bianco dal forte Mistral.

Quest’anno tra i Wally si è imposto il 77 Lyra che si è lasciato alle spalle i due Wally 100, Galateia e Magic Carpet. Tra le barche moderne da segnalare in IRC 3 la vittoria del Mylius 80 Twin Soul 3 di Luciano Gandini, secondo posto per il Mylius 50 Daguet 2 in IRC B.

