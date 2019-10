VELA Cup a Capo d’Orlando, che super veleggiata! – FOTO e CLASSIFICHE

Una TAG Heuer VELA Cup con 20 nodi d’aria. La Sicilia ha accolto così le circa 30 barche che hanno preso parte alla tappa di Capo D’Orlando Marina, la penultima di questa stagione, dove il vento è stato il grande protagonista facendo divertire tutti gli equipaggi presenti.

PROSSIMA TAPPA: LOANO (19 ottobre)

Grande vento e grande festa a Capo d’Orlando

La TAG Heuer VELA Cup torna per il secondo anno consecutivo a Capo d’Orlando Marina e anche questa volta le condizioni si sono rivelate spettacolari. Gli equipaggi in mare si sono dati battaglia, ma a vincere è stato il Grand Soleil 34 di Peppe Fornich e Achille Salvadore, Multinautic 2.0, “local” della veleggiata e velisti di grande esperienza. Secondo il More 55 di Luigi Gaddi, già due volte vincitore assoluto del circuito VELA Cup. Il “gastone” della regata, vincitore di un orologio TAG Heuer Aquaracer è stato Giovanni Verso, armatore del Jeanneau Sun Odyssey 439, E allora. Il premiato come Ultimo arrivato in tempo reale è stato Paolo Mongiovi con il suo Trident 80, L’attimo Fuggente, che si è anche aggiudicato il Garmin Inreach Mini.

Dopo Capo d’Orlando non rimane che una sola tappa per il 2019: Loano, in Liguria. Cosa aspetti ad iscriverti? Mancano solo 11 giorni!

