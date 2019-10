La lunga attesa è iniziata a fine agosto, quando da Nembro (Bergamo) dal Cantiere Persico Marine è uscito lo scafo dell’AC 75 Luna Rossa. Nascosta da una spessa copertura che ne celava le forme, la barca è salita su una nave a Livorno con destinazione Cagliari. Oggi è tempo di mostrarla, Luna Rossa riceverà il varo ufficiale, che segue quelli di Team New Zealand e di American Magic (scoprili QUI e QUI). Una giornata molto importante per la vela italiana e internazionale, il primo sfidante della prossima Coppa America inizia infatti a svelare le sue carte. Quella che andrà in acqua oggi sarà la prima di due barche che ha in programma di varare il team italiano.

Nel player che segue, dalle 15, la diretta streaming del varo: