FLASH Siamo stati al varo di Luna Rossa: sembra un’astronave!

Siamo stati a Cagliari a seguire uno degli eventi più attesi dell’anno: il varo ufficiale dell’AC75 Luna Rossa che prenderà parte alla Coppa America del 2021. QUI il videostreaming della cerimonia.

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Abbiamo presente cos’è una barca a vela? Beh, scordiamocela. Ecco cosa abbiamo pensato quando abbiamo visto dal vivo Luna Rossa prima del varo.

Quelle ali zavorrate laterali la fanno sembrare un aereo, il timone è uno sputo, le forme di poppa sfuggono nell’acqua come se fosse già in volo, l’albero sembra un palo della luce rastremato, sembra un’astronave piu che una barca. Fantascienza, ci siamo detti. E pure, è tutto vero. Questo è l’AC75 con cui l’Italia proverà a strappare la Vecchia Brocca ai Defender neozelandesi.

Sembra impossibile che un oggetto così grande (20 metri) pesi solo 6500 kg, tanto quanto un dieci metri da crociera. E poi fa impressione una barca senza bulbo, per questo sembra un aereo. E come il mitico aereo dell’eroe della prima guerra mondiale, il pilota Francesco Baracca che sulla fusoliera del suo aereo aveva il cavallino rampante (quello che adesso è il simbolo della Ferrari) all’estremità dei due foil c’è il ghigno dei denti di uno squalo. Diventerà un simbolo della nuova luna rossa, quello che farà da portafortuna quando “abbatterà” gli avversari in virata?

In contrapposizione al desgin avveniristico della barca, la cerimonia del varo invece è classicissima con Miuccia Prada preoccupata di far rompere al primo colpo la bottiglia (si sa, se non si rompe alla prima è un brutto presagio!): Miuccia al varo del nono Luna Rossa non sbaglia il colpo, ma questa volta lei e suo marito Patrizio Bertelli sono più emozionati del solito. La Luna è tornata!

Il varo di Luna Rossa segue quelli di Team New Zealand e di American Magic (scoprili QUI e QUI). Una giornata molto importante per la vela italiana e internazionale, l’Italia in vista della prossima Coppa America inizia infatti a svelare le sue carte. Quella che è andata in acqua oggi sarà la prima di due barche che ha in programma di varare il team italiano.

L.O.