Ciao, noi dal 4 al 6 ottobre ce ne andiamo a Capo d’Orlando (per 5 motivi!)

Dal 4 al 6 ottobre al Marina di Capo d’Orlando arriva la tappa della TAG Heuer Vela Cup più a sud d’Italia. Una veleggiata in una location pazzesca, di fronte alle Eolie, in un luogo caro a tutti i velisti per le sue condizioni meteo. E se vuoi, oltre al sabato, partecipi anche alla VELA Cup di domenica.

Ecco 5 motivi per non perdersi la VELA Cup di Capo d’Orlando Marina

Dove e quando?

In Sicilia al Marina di Capo d’Orlando, dal 4 al 6 ottobre, una location mozzafiato a due passi dalle Eolie. In questo luogo, dove l’estate non vuole andarsene, arriva per il secondo anno consecutivo la tappa della TAG Heuer Vela Cup.

Chi può partecipare?

Ogni tipo di barca, non è richiesto nessun certificato di stazza. Dalle derive ai maxi yacht, è uana manifestazione “democratica”! E ci sono premi per (quasi) tutti, sia per i risultati in acqua che a sorteggio, quest’anno oltre alle varie categorie regata e crociera vengono premiati anche gli scafi “vintage”!

Una veleggiata che vale doppio

Velacup Sunday, una seconda regata la domenica con classifica separata e a cura loro. Verrano premiati solamente i primi di ogni classe.

Verrà premiato il Velista dei due mari

Il premio Velista dei Due Mari è il riconoscimento più prestigioso della vela siciliana e calabrese. Organizzato da Capo d’Orlando Marina, in collaborazione con il Giornale della Vela, mira a premiare i velisti delle due regioni che si sono distinti per meriti sportivi a livello nazionale e internazionale. Ma non solo, il premio punta a valorizzare i grandi sforzi dei giovani sportivi, riconoscendo loro i successi raggiunti nell’anno, per questo motivo è stata creata anche la categoria junior under 18.

Premi per tutti (o quasi!)

Oltre ai premi per “quasi tutti”, ci sarà l’estrazione tra i partecipanti di un orologio TAG Heuer e di un Garmin inReach. Un appuntamento imperdibile per non far finire ancora l’estate e, magari godersi, un’ultimo scampolo di vacanza.

