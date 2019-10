Forza Marco! Gradoni in nomination per il Rolex World Sailor of the Year

La notizia era nell’aria e adesso ne abbiamo avuto la conferma, Marco Gradoni è in nomination per il prestigioso premio Rolex World Sailor of the Year, il riconoscimento messo in palio da World Sailing, la federvela internazionale, che ogni anno premia i migliori atleti che si sono distinti sui campi di regata internazionali, tra le classi olimpiche, in Oceano e nella vela giovanile.

Marco Gradoni, atleta del circolo velico romano “Tognazzi Marine Village”, ha vinto per tre volte di seguito il titolo mondiale nella classe giovanile Optimist, unico al mondo ad essere riuscito in questa impresa. Il nome di Gradoni figura affianco a quelli del francese Antoine Albeau, campione mondiale del PWA World Tour Slalom, degli australiani Mat Belcher and Will Ryan,vincitori nel 2019 della Hempel World Cup Series campioni mondiali e europei nel doppio 470 e del francese Francis Joyon, vincitore della Route du Rhum.

In campo femminile sono tre le nomination: la francese Delphine Cousin Questel, vincitrice del PWA World Tour Slalom World, la spagnola Violeta del Reino, campionessa mondiale nel 2019 ai Para World Sailing Championship Hansa 303, e Anne-Marie Rindom (DEN) campionessa mondiale ed Europea nella classe olimpica Laser Radial nel 2019.

I vincitori saranno annunciati il prossimo 29 ottobre in occasione della World Sailing Awards Ceremony alle Bermuda.

Ecco cosa ci aveva raccontato Marco Gradoni dopo la vittoria del terzo titolo mondiale.