Bell & Ross BR03-92 Diver Black Matte

by Sea Time – Gli orologi del mare

Nel 1997, a pochi anni dal debutto sulla scena orologiera, Bell & Ross fece scalpore presentando Hydromax, un segnatempo ideato per resistere a una pressione di 1.110 bar la stessa che si trova a una profondità di 11.100 metri. Un traguardo reso possibile grazie a una tecnica innovativa che prevede il riempimento della cassa con un olio fluorato trasparente brevettato.

Nel 2017 la presentazione del BR-03 Diver sancisce definitivamente e in maniera indissolubile il legame tra la casa orologiera e il sesto continente.

Appare evidente come il mare sia oggi uno dei pilastri dell’offerta Bell&Ross. Un percorso compiuto con coerenza e nel pieno rispetto dei valori che, in poco meno di 30 anni di attività, hanno permesso alla maison francese di ritagliarsi uno spazio importante nel mondo delle lancette.

In che modo? Facendo leva sulla forza delle idee e la rottura degli schemi. Da qui l’intuizione di proporre per la prima volta su un orologio subacqueo l’iconica cassa quadrata, sulla quale spicca la ghiera circolare, che richiama alla memoria gli strumenti presenti nella cabina di pilotaggio di un aereo.

La collezione Diver si arricchisce oggi di nuovi contenuti con l’ingresso del BR03-92 Diver Matte Black

Questo segnatempo sposta ancora più in alto l’asticella in termini d’innovazione e introduce sulla scena la ceramica nera opaca.

Nei laboratori svizzeri della Maison, è stata messa a punto una ceramica hi-tech molto apprezzata perché, leggera, inscalfibile, resistente agli urti e all’usura, morbida al tatto e soprattutto termoregolata che si adatta cioè istantaneamente alla temperatura corporea.

Come tutti gli orologi subacquei anche il BR03-92 Diver Matte Black porta in dote alcuni accorgimenti indispensabili durante le immersioni. A iniziare dalla lunetta girevole unidirezionale, sempre in ceramica, con scala graduata caratterizzata in questo caso dalla presenza di contrassegni di 1 minuto da 0 a 20 minuti e di 5 minuti, dai 20 ai 60 minuti. Non basta. La certificazione ISO 6425 assicura altre prestazioni al segnatempo tra cui spiccano la visualizzazione delle indicazioni sul quadrante anche in condizioni di poca luce e la possibilità di leggere gli indici a una distanza minima di 25 centimetri. Uno strumento professionale studiato in ogni minimo dettaglio.

Come la lancetta delle ore che, grazie alla colorazione arancione, si distingue da quella dei minuti lasciando questi ultimi ben riconoscibili in modo da agevolare il calcolo dei tempi d’immersione.

Non ultima l’impermeabilità: il BR03-92 Diver Matte Black è assicurato fino a 300 metri di profondità. Prestazioni queste che nascono anche dalla scelta di adottare un vetro zaffiro antiriflesso dello spessore di 2,85 mm che protegge un quadrante nero sul quale spiccano indici metallici applicati scheletrati e riempiti di Superluminova. La cassa del diametro di 42mm custodisce il calibro BR-CAL 302 meccanico a carica automatica