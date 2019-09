Rocca 1794, formula vincente

by Sea Time – Gli orologi del mare

Con i suoi 14 punti vendita Rocca 1794 si conferma oggi la più importante catena multibrand di orologeria italiana. Spazi dove vivere e immergersi nella magia del tempo.

Rilevata nel 2008 dal gruppo Damiani, undici anni dopo Rocca 1794 consolida la sua posizione di leadership.

Un successo figlio di una strategia vincente

«Abbiamo creato un format la cui credibilità si basa sulla qualità e la serietà del servizio che garantiamo alla nostra clientela anche nel post-vendita. L’obiettivo è creare un’esperienza che non sia confinata solo alla ragione di acquisto di un segnatempo. In che modo? Trasformando le boutique in spazi dove creare eventi culturali legati al mondo del tempo, oppure in luoghi nei quali dare vita a momenti d’incontro per scoprire i segreti dell’alta orologeria attraverso il coinvolgimento di maestri orologiai» racconta Damiani.