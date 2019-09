Ulysse Nardin, nel segno del blu

by Sea Time – Gli orologi del mare

Edizione limitata di soli 300 esemplari per il Diver Blue Shark di Ulysse Nardin. Questo segnatempo è caratterizzato da un’elegante tonalità blu. La cassa in acciaio è stata pensata con un diametro contenuto in 42mm per consentire a questo orologio di essere indossato tutti i giorni.

Al suo interno trova spazio il Calibro UN-816, un movimento meccanico a carica automatica con riserva di 42 ore che aziona ore, minuti e secondi. Il datario a finestrella è posizionato a ore 6. Informazioni di facile e immediata lettura, grazie alla scelta un quadrante che, dal punto di vista estetico, si presenta all’insegna della massima pulizia formale, in linea con i codici stilistici dei segnatempo pensati per le immersioni. La Casa di Le Locle ha concepito il Diver Blue Shark per resistere fino a una profondità di 300 metri.

Sul fondello un’incisione che ritrae l’ancora, simbolo di Ulysse Nardin, oppure in alternativa, la sagoma dello squalo blu. Lo squalo blu conquista la scena: rappresentato in un arancione acceso, spicca a ore 6 all’interno del quadrante. Sul profilo della cassa è stato ricavato lo spazio per ospitare l’indicazione riferita al numero dell’edizione limitata. Altri dettagli che rapiscono lo sguardo sono la lunetta concava e il vetro zaffiro bombato. Elementi, dal vago sapore retrò, che caratterizzano anche tutta la gamma dei Diver 42mm del quale il Blue Shark fa parte.

La Casa di Le Locle vanta una lunga tradizione nel mondo del mare e della nautica. Un legame che si rinsalda alla luce dell’impresa compiuta quest’anno da Dan Lenard, salito alla ribalta delle cronache per aver portato a termine un’impresa unica: la traversata atlantica in solitario a bordo di un 33 piedi a vela senza l’ausilio del motore e di alcuna strumentazione elettronica. L’unico compagno di viaggio è stato il Diver Chronometer Great White. Scopo della missione? Riportare l’attenzione sullo stato di salute degli oceani oggi sempre più compromesso dall’inquinamento e dove il fattore tempo gioca un ruolo chiave.