Hublot, concentrato di tecnica e creatività

by Sea Time – Gli orologi del mare

Agneta, Extra Beat, Azzurra, fino all’avveniristico Stealth. Scafi le cui imprese hanno riempito le cronache sportive e, a volte, anche quelle mondane. Barche la cui storia è legata a doppio filo all’Avvocato Gianni Agnelli, appassionato velista, e grande visionario. Visione oggi raccolta da Lapo Elkann e riproposta in un segnatempo concepito insieme a Hublot: il Big Bang Unico Teak Italia Independent interpreta gli stilemi della vela in chiave orologiera.

Attraverso Italia Independent, della quale è direttore artistico, Elkann collabora la Maison di Nyon.

Spiega Elkann: «Ho iniziato a navigare giovanissimo grazie a mio nonno Gianni, una storia d’amore con barche straordinarie sulle quali ho avuto la fortuna di navigare. Ognuna di esse è abbinata a un ricordo speciale, ma Stealth occupa un posto particolare non solo per il suo design ineguagliabile e unico, ma anche per essere la barca con cui abbiamo vinto la Fastnet. Sono quindi molto orgoglioso di poterle rendere omaggio con questo nuovo orologio. Uno spirito perfettamente ricreato grazie alle competenze tecniche del nostro partner Hublot».

Realizzato in solo 100 esemplari, il Big Bang Unico Teak Italia Independent mette in evidenza l’elegante contrasto tra il teak e il carbonio utilizzati per la lunetta. La cassa di 45mm è in King Gold, una particolare lega di oro e platino, lucidato e micropallinato. I richiami con il mondo del mare sono rilanciati dall’abbinamento con un cinturino ricavato da una vera vela in fibra di carbonio e kevlar, cucito su caucciù nero con impunture della stessa tonalità. Tra le dotazioni c’è anche un cinturino in caucciù nero e arancione a righe strutturato. La scelta di utilizzare l’arancione, che si ritrova anche sugli indici, non è casuale e riprende la tonalità del Tiketitoo, imbarcazione a vela progettata da German Frers e costruita dal cantiere Wally di Luca Bassani. «In questo settore sono stati pochi quelli che hanno avuto veramente il coraggio di apportare un cambiamento», ha dichiarato Elkann in un’intervista apparsa sul numero 13 di Top Yacht Design. «Tra questi annovero Luca Bassani che stimo e ammiro per quello che è riuscito fare sia nella vela sia nel motore».

E a proposito di motore, il Big Bang Unico Teak Italia Independent è animato dal movimento cronografico calibro UNICO HUB 1242 che ha una riserva di carica di 72 ore. Un capolavoro di meccanica i cui dettagli si possono cogliere grazie al quadrante scheletrato.