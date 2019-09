L’Italia della Mini Transat: pensieri ed emozioni da La Rochelle. VIDEO

La partenza della Mini Transat è rinviata a causa di una profonda depressione che in questi giorni sta interessando il Golfo di Biscaglia. La nuova finestra meteo possibile per la partenza sembra individuabile tra il 28 e il 29 settembre, ma al momento non c’è nulla di ufficiale. Nel frattempo allora la nostra inviata a La Rochelle, Lorenza Beretta, ha parlato con i 7 ministi italiani in partenza per la regata (Scopri QUI chi sono e scopri QUI perché Ambrogio Beccaria è temuto dai francesi).

Parole, paure, emozioni e sensazioni dalle banchine del villaggio Mini Transat: