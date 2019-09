Due italiani alla Transquadra, la storia di Kekko e il Moro

Sognare di attraversare l’Oceano in regata anche se si ha più di 40 anni e non si è dei velisti professionisti si può. Sognare di farlo in una vera regata, la Transquadra, contro i marinai francesi? Perché no, è quello che faranno questi due italiani, gli unici in regata, Alessandro Moretti e Francesco Lambri, a bordo di Arterix, un Bongo 9,60.

Due le tappe, la prima da Marsiglia a Madeira, la seconda fino in Martinica, per un totale di 3000 miglia. Il loro obiettivo? Portare barca ed equipaggio sani e salvi dall’altra parte dell’Oceano, ma farlo divertendosi e regatando. Li abbiamo incontrati al Salone Nautico di Genova, la loro storia può essere uno stimolo per chi sogna ma non ha ancora deciso di fare il grande passo.