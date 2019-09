Eberhard & Co., emozioni nel blu

by Sea Time – Gli orologi del mare

In 130 anni Eberhard & Co. ha scritto pagine importanti nell’orologeria. Una storia in cui il mare, con la collezione Scafograf, occupa ancora oggi un posto di rilievo

Era il 1958 quando Eberhard & Co. registrò il nome Scafograf per presentare l’anno successivo i primi due modelli pensati per le immersioni e in grado di raggiungere i 100 e i 200 metri di profondità. Un legame, quello con il sesto continente, culminato nel 2016 con la premiazione dello Scafograf 300, lanciato nello stesso anno, come miglior orologio sportivo al Grand Prix d’Horlogerie de Genève.

Oggi la collezione annovera tre referenze