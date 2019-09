SPECIALE GENOVA – Perché avere a bordo il sistema di navigazione Acqualink

Al Salone di Genova abbiamo avuo l’opportunità di parlare con Alessandro Rizzo, Head of Sales & Marketing di veratron, che ci ha svelato tutti i segreti del sistema di navigazione VDO Marine Acqualink. Ecco in video, il sistema spiegato in modo chiaro e semplice.

VIDEO – UN SISTEMA DI NAVIGAZIONE AFFIDABILE E INDISTRUTTIBILE

IL RITORNO DI VDO MARINE

Negli ultimi anni VDO Marine, lo storico marchio ora sviluppato, prodotto e distribuito dalla svizzera veratron, è tornato alla ribalta. Tra i tanti strumenti sviluppati dall’azienda (dal look analogico o digitale) gli ultimi, in ordine di tempo, sono quelli della gamma OceanLink. Gamma che comprende tutti gli strumenti ad alta precisione utili alla navigazione a vela.

UN “PARTERRE DE ROI” DI STRUMENTI

La stazione del vento, lo strumento che misura la velocità GPS, quello che indica velocità reale e apparente del vento, quello che ne mostra la direzione. Caratterizzata da cablaggi e terminali NMEA2000 e un sensore bussola ultraleggero, vi consentirà di avere sott’occhio ogni dato della barca.

Tra gli altri prodotti interessanti, a noi sono piaciuti particolarmente i display multifunzione TFT AcquaLink 7 pollici a 24 bit / 16 milioni di colori con schermo in vetro minerale che si avvalgono della tecnologia a strato trasmissivo per garantire una leggibilità ottima sotto la luce diretta del sole. I display sono completamente personalizzabili. Potrete decidere a vostro piacimento i dati da mostrare, la loro colorazione e quali dovranno essere visualizzati più grandi.

Questi avanzati multifunzione possono funzionare anche come ripetitori singoli a piede d’albero. Il loro case in alluminio (con trattamento antigalvanico, specifico per un utilizzo nautico) ne impedisce il surriscaldamento. Pochi sanno infatti che gli schermi a LED diminuiscono le loro prestazioni se scaldano troppo. www.veratron.com