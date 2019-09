SPECIALE GENOVA – Anche ai “paperoni” della nautica piace il rivestimento sintetico!

Con Mirco Gazzato di Refit Style (presso uno degli stand più affollati del Salone di Genova) vi mostriamo l’ultima novità Permateek: non cambia la mescola ma la forma. Ora il rivestimento sintetico è disponibile anche in doghe da 75 mm (oltre a quelle tradizionali da 50 mm), ideali per installazioni su barche grandi.

VIDEO – PERMATEEK ALL’ATTACCO DEI MEGAYACHT

Quali sono i vantaggi di un rivestimento sintetico rispetto al tradizionale legno? Zero manutenzione, doghe termosaldate che bloccano le infiltrazioni, ottima tenuta antiscivolo e resistenza ai raggi UV e un look moderno. Scalda poco meno del legno vero e potete sceglierlo in una vasta gamma di colori e finiture. Basterà fornire la sagoma della superficie da rivestire e vi verrà consegnato il tappeto pronto per l’installazione che potrete fare da soli o con l’aiuto degli esperti di Refit Style, distributore ufficiale in Italia di Permateek.