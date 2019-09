A cosa servono le vele in grafene? Perché la veleria Quantum ha deciso di investire su questo materiale? Come è nata l’idea? Che vantaggi può avere? E ancora: verranno applicate solo in regata o hanno un futuro anche per la crociera? Di questo, e altro, abbiamo parlato con Vittorio D’Albertas e Pietro Pinucci dal Salone Nautico di Genova.