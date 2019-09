SPECIALE GENOVA – Quando il dissalatore è compatto ma ti produce 100 litri l’ora!

L’ultima novità di Schenker è il nuovissimo dissalatore compatto Zen 100: in grado di produrre 100 litri d’acqua dolce all’ora, pesa solo 54 kg ed è indicato per barche oltre i 60 piedi e completa la gamma di desalinizzatori (lo scorso anno a Genova era stato presentato lo Zen 30 e al Salone di Parigi il 50). Ci siamo fatti raccontare il prodotto da Fabio Podestà di Schenker. QUI tutti i dati del dissalatore.

VIDEO – TUTTI I SEGRETI DEL NUOVO DISSALATORE ZEN 100

I SEGRETI DELLA GAMMA ZEN

Il mercato nautico ha accolto con grande entusiasmo commerciale la nuova gamma Zen, dissalatore rivoluzionario presentato pochi mesi orsono. Zen, si identifica per essenzialità, semplicità, leggerezza, minimalismo, flessibilità di installazione. Rappresenta una novità nel campo dei dissalatori anche per lo studio sul design affinato in fase progettuale. Look gradevole per una macchina che solitamente è destinata a risultare poco visibile a bordo, nascosta in locali tecnici o in sala macchine. Le dimensioni risultano assai contenute ed extra sottili (profondità di soli 10 cm. circa).

La forma ribassata agevola il montaggio con pochi vincoli di posizionamento, ad esempio orizzontalmente sul fondo di un gavone o in verticale su una parete del locale tecnico, quasi come un quadro. Leggeri, molto silenziosi e adatti quindi per essere installati a bordo delle imbarcazioni più piccole.

Le macchine, grazie ad un sistema di recupero di energia di nuova generazione sono estremamente semplici ed efficienti. Il modello base che produce 30 litri/ora di acqua dolce richiede solo 110 watt di consumo mentre il modello superiore, Zen50, è grado di produrre 50 litri di acqua dolce con un consumo di soli soli 240 watt ed ha un costo di acquisto decisamente inferiore rispetto ad altri sistemi di pari capacità presenti oggi sul mercato. Il prezzo al pubblico della macchina, incluso il controllo a distanza e gli accessori, è di solo 4.985,00 Euro + IVA. Copre le esigenze di imbarcazioni con dimensione intorno ai 45-50 piedi con equipaggi formati solitamente da 5-6 componenti. La macchina è inoltre dotata della funzione “economy” che consente di dimezzare i consumi limitandola produzione di acqua dolce a favore di un impatto davvero “minimalista” sull’energia di bordo.

Infine in occasione del Salone Nautico di Genova sarà lanciato il nuovissimo Zen da 100 lit/h che coprirà le esigenze delle imbarcazioni medio grandi.

La gamma di dissalatori Zen va ad implementare le altre linee di prodotto. L’attuale offerta, così completata, consente di soddisfare tutte le esigenze diportistiche, a partire dalle barche più piccole e fino ai superyacht. www.schenker.it