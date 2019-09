SPECIALE GENOVA – Tutta l’energia che ti serve a bordo (senza rumore)

Assieme a Gabriele Brivio di Bcool Engineering (distributore in Italia di marchi come Whisper Power e Webasto) vi spieghiamo come funziona questo sistema efficace per avere tutta l’energia di cui avete bisogno in barca. Il pacco batterie (in questo caso al litio, ma Bcool dispone di soluzioni anche con AGM) viene ricaricato da un caricabatterie efficiente e distribuisce l’energia grazie a un inverter di ultima generazione. Questo sistema vi consentirà di rimanere indipendenti rispetto al generatore per un determinato lasso di tempo, a zero emissioni e godendovi il silenzio. Il sistema che vi mostriamo è ideato per una barca a vela oltre i 60 piedi.

VIDEO – COME AVERE TANTA ENERGIA A BORDO (SENZA RUMORE)