SPECIALE GENOVA – Perché questo mini satellitare è una rivoluzione

Lo avevamo già toccato con mano al TAG Heuer VELAFestival e ora ve lo raccontiamo assieme a Carlo Brevini di Garmin. E’ il nuovo comunicatore satellitare bidirezionale InReach Mini. Costa 299 euro (più l’abbonamento mensile da 14,99 euro) e vi assicuriamo che sono soldi ben spesi. Ha funzioni simili a quelle del fratello maggiore InReach (possibilità di mandare e ricevere messaggi, allarme SOS), ma è molto più compatto.

VIDEO – LA RIVOLUZIONE INREACH MINI

Con soli 9,9 cm di altezza e 5,2 cm di larghezza e un peso ridotto a 100 g, inReach Mini si connette per inviare/ricevere messaggi tramite la rete satellitare Iridium, che offre il 100% di copertura globale. Qualunque sia il luogo in cui ti trovi potrai essere raggiungibile.

E se dovete lanciare l’SOS? Vi risponde GEOS, il leader mondiale nella gestione e monitoraggio delle emergenze. Ha organizzato soccorsi in oltre 140 Paesi, mettendo in salvo diverse persone in pericolo di vita. E’ attivo 7 giorni su 7, h24 per rispondere al vostro SOS, localizzare il dispositivo e avvisare i contatti appropriati e i soccorritori nella zona di competenza. Una volta attivato un segnale di emergenza, verrete immediatamente informato sui tempi di attesa, modalità di intervento e costantemente aggiornati sullo stato di avanzamento del team di soccorritori. https://www.garmin.com/it-IT/