SPECIALE GENOVA – I supersensori del vento B&G (e tanti consigli utili)

Siamo al Salone di Genova, a caccia di novità e accessori. Assieme a Marco Bevilacqua di B&G, andiamo a conoscere le ultime novità del brand in fatto di sensori del vento (QUI tutte le info sui prodotti di cui vi parliamo, i WS300, a montaggio orizzontale): ma soprattutto vi raccontiamo come capire se il sensore ha qualche problema, come calibrarlo e ogni quanto tempo effettuare un controllo.

VIDEO – COME CAPIRE SE IL SENSORE DEL VENTO “SBARELLA”

… E SE VUOI UN MODELLO A MONTAGGIO IN VERTICALE?

L’altra grande novità, in termini di sensori del vento, sono i nuovi WS700, con montaggio verticale, progettati per imbarcazioni da regata e yacht da crociera più grandi. Lo strumento è montato su un’asta che lo eleva al di sopra dei disturbi del piano velico.

Precisione

I dati sulla velocità e l’angolo del vento altamente accurati sono strategicamente importanti sia per i regatanti sia per i diportisti d’altura, che dipendono dall’inserimento di dati precisi sul vento affinché l’autopilota funzioni al massimo delle prestazioni. Al centro del sensore WS700 sono presenti nuovi strumenti elettronici che consentono misurazioni precise dell’angolo e della velocità del vento. L’errore di misurazione è inferiore a ±0,5 per la direzione del vento e a ±0,2 per la velocità del vento.

Design

Il design aerodinamico di WS700 consente un flusso d’aria regolare e riduce l’effetto della turbolenza intorno al corpo, per mantenere la precisione dei dati. Il progetto è stato ottimizzato dopo più di 500 ore di test in galleria del vento e più di 200.000 ore in acqua, in varie condizioni.

La forma del segnavento è cambiata drasticamente rispetto ai modelli precedenti per renderlo più stabile. Il nuovo segnavento non è fissato al sensore del vento con una vite, ma è stampato nella sua parte superiore. Questo nuovo design mono-componente del segnavento consente di migliorare l’equilibrio, l’aerodinamica e i carichi d’urto. Un nuovo peso di bilanciamento liscio con montaggio ad incasso mantiene il flusso privo di turbolenza e stabile.

WS700 viene fornito montato su un’asta di carbonio di quattro lunghezze diverse, comprese tra 0,8 e 1,8 m, che eleva il sensore sopra il disturbo del piano velico. Il posizionamento del sensore in un flusso d’aria indisturbato riduce drasticamente le incertezze derivanti dalla turbolenza e aggiunge precisione alle misurazioni dell’angolo del vento e della velocità.

WS700 viene fornito cablato ed è compatibile con le reti NMEA 2000 tramite un’interfaccia (opzionale), i sistemi H5000 e WTP e ha un prezzo di partenza di €2.040.00 (IVA esclusa). https://www.bandg.com/it-it/