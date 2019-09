SPECIALE GENOVA – Dimenticatevi di cattivi odori e muffe a bordo

Gabriele Brivio di BCool Engineering, che distribuisce in Italia, tra gli altri, i marchi WhisperPower e Webasto, ce l’ha mostrato con orgoglio: si tratta del nuovo purificatore d’aria per riscaldatori. Semplice e geniale. Il principio è lo stesso di quello utilizzato sulle navicelle spaziali, ma questo dispositivo, che trasforma le molecole d’acqua in molecole di acqua ossigenata, è alla portata di tutte le tasche e si monta in un attimo se avete un riscaldatore ad aria Webasto. Addio batteri, addio muffe, addio cattivi odori sottocoperta. Ecco come funziona:

VIDEO – ECCO COME FUNZIONA IL SANIFICATORE ATTIVO PER RISCALDATORE AD ARIA