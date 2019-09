SPECIALE GENOVA – Come possedere una barca… senza comprarla

Avete letto bene: possedere una barca senza comprarla. E’ questa, in sintesi, la proposta di Medboat Sharing. Ovvero un servizio che permette di condividere una barca a vela tra 7 “member” e un armatore e che attraverso un calendario online consente di ottimizzarne l’uso, permettendo a tutti i partecipanti di uscire in barca a vela per 42 giorni all’anno (84 per l’armatore).

Ci si dimentica dei costi di manutenzione, del costo del posto barca, dell’assicurazione: pensa a tutto l’organizzazione di MedBoat Sharing, che garantisce la disponibilità della barca in banchina, pronta a uscire. E se sei armatore, puoi risparmiare tanti soldi dimenticandoti dei costi di gestione. Francesco Romiti di Medboat Sharing ci ha raccontato come funziona nel dettaglio.

COME POSSEDERE UNA BARCA SENZA COMPRARLA