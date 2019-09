Il Giornale della Vela di ottobre è in edicola e in digitale! Scoprilo con noi!

Il numero di ottobre del Giornale della Vela vi aspetta in edicola e in digitale: 148 pagine tutte da gustare che vi raccontiamo in anteprima (LEGGETELO IN ANTEPRIMA, POTETE ANCHE ACQUISTARLO IN DIGITALE A 3,99 EURO)

Torniamo al Giornale della Vela di ottobre: c'è tanta carne al fuoco, vi sveliamo alcuni "antipasti":



1. I PADRONI DELLA NAUTICA

In questo servizio vi raccontiamo le storie di chi ha deciso di investire, per business e per passione, nella costruzione di barche a vela. Chi c’è dietro ai cantieri? Poi, visto che sulla carta lo spazio è limitato, ci siamo fatti prendere la mano e abbiamo deciso di “mappare” tutti i principali player sul mercato. La tabella che trovate QUI è solo un’anticipazione di quello che troverete nella seconda puntata, sul numero di novembre.

2. LE 40 NOVITA’ DA NON PERDERE

Vi sveliamo le 40 chicche viste ai Saloni. Accessori e barche per tutti i gusti, dal carica smartphone invisibile alla superpuleggia, dal nuovo Sun Loft 47 di Jeanneau ai nuovissimi catamarani Excess.

3. PROCESSO ALL’OPTIMIST

Una piccola grande barca nata 70 anni fa, “culla” di un’infinità di velisti, in grado di radunare ogni anno 300mila giovani. Eppure, c’è a chi non piace: ecco i pro e i contro della “vasca da bagno” più discussa della vela e quali sono le sue dirette concorrenti.

4. AL CALDO SOTTOCASA

Chi dice che a ottobre il tempo delle crociere sia finito? Temperature medie alla mano, vediamo dove, in Mediterraneo, potete ancora godervi una perfetta vacanza in barca, lontani dal caos estivo e in posti magici.

5. QUELLO SCOGLIO A SUD D’IRLANDA

La partenza da Cowes, la discesa nel Solent, il bordeggio lungo la Cornovaglia e la traversata del Mar Celtico. Chi ritorna dalla Rolex Fastnet Race non è più lo stesso velista. Vi raccontiamo perché.

6. SOLO IN OCEANO SU UN QUATTRO METRI

La storia dimenticata di Robert Manry: un correttore di bozze di un giornale di provincia che decise, nel 1965, di attraversare l’Atlantico da ovest a est, contro i venti dominanti, sulla sua piccolissima barca.

7. MAMMA MI HANNO RUBATO LA BARCA!

Quello della banda che ha “soffiato” quaranta imbarcazioni in Mediterraneo è solo l’ultimo caso di un fenomeno in crescita. Vi spieghiamo cosa dovete fare se per caso vi capita queta disavventura e come prevenirlo.

8. PER NON LITIGARE CON LA VOSTRA BARCA

Con gli amici di Be Skilled, abbiamo stilato una checklist di controlli da fare alla vostra barca prima di avventurarvi nelle uscite autunnali.

