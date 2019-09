SPECIALE GENOVA – L’ecoscandaglio spiegato a chi di pesca non sa nulla

I velisti, si sa, amano praticare la traina in navigazione, ma per il resto, salvo rare eccezioni, di pesca sanno poco o nulla. Ecco perché siamo passati allo stand di Lowrance, marchio di Navico dedicato soprattutto a chi utilizza la barca per pescare, per farci spiegare i “fondamentali” da uno che se ne intende: Stefano Adami, esperto fisherman. Gli abbiamo chiesto di raccontarci come funziona l’ecoscandaglio e come individuare i pesci, distinguendoli da altri oggetti sul fondale.

VIDEO – L’ECOSCANDAGLIO SPIEGATO AI PROFANI DELLA PESCA

HDS LIVE

Il prodotto su cui facciamo “lezione” nel video fa parte della serie HDS Live, fatta di fishfinder/chartplotter con display da 7,9,12 e 16 pollici.