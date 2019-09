MAXI INFOGRAFICA Vi sveliamo chi sono i “padroni” della nautica

Chi c’è dietro ai cantieri, piccoli o grandi che siano? Chi sono coloro che hanno investito, per business o per passione, nella produzione di barche a vela? In questa grande infografica (che segue il servizio che trovate sul numero di Ottobre del Giornale della Vela, da pagina 72, dove vi abbiamo raccontato alcune delle loro storie) abbiamo radunato i grandi gruppi e i cantieri, italiani ed esteri (oltre che i marchi rappresentati) e i loro azionisti di riferimento (persone o società), ognuno con la propria storia.

Sapete ad esempio che le azioni di Amel Yachts sono detenute dai lavoratori del cantiere? O che dietro ai trimarani Neel c’è un campione di vela oceanica? Godetevi questo “antipasto”, in attesa del servizio completo sul numero di Novembre!

LA GRANDE INFOGRAFICA DEI “PADRONI DELLA NAUTICA” (clicca sulla foto per ingrandirla)