Vuoi farti la “barca di sughero”? Vieni al Salone di Genova!

Si avvicina la data di apertura del 59° Salone Nautico di Genova che si svolgerà da giovedì 19 a martedì 24 settembre alla Fiera di Genova.

Anche quest’anno SACE Components conferma la sua presenza al più importante salone nautico del Mediterraneo con il suo innovativo prodotto per il decking delle imbarcazioni: MarineCork.

MarineCork è la soluzione in sughero per il decking delle imbarcazioni, alternativo al teak e al finto teak che si distingue per l’estrema resistenza a shock termici, da compressione e da cadute accidentali. MarineCork è inoltre un ottimo isolante termoacustico e dal grip eccellente che aumenta su superfici bagnate. Tutto ciò si traduce in maggiore sicurezza, leggerezza dell’imbarcazione e riduzione dei consumi.

Sempre di più la missione di SACE Components è quella di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e, in particolare la divisione SACE Sea & Swim, ha realizzato un prodotto innovativo a base di sughero per il decking delle imbarcazioni e delle piscine che è stato di recente anche certificato CertiMaC.

I prodotti SACE hanno infatti brillantemente superato:

Test di Resistenza Meccanica su pannelli di spessore 6 mm

Test di Resistenza Meccanica su pannelli di spessore 8 mm

Test di Resistenza allo Scivolamento

Test di Resistenza allo Scivolamento URSV

SACE Components è un’azienda specializzata nel commercio e produzione di semilavorati in sughero per settori molto eterogenei. Grazie alla versatilità del sughero e alla grande esperienza di settore, che dura da oltre 40 anni, l’azienda ha ampliato la sua attività su altri mercati, acquisendo così un know-how trasversale che le consente di proporre soluzioni innovative e altamente concorrenziali.

La presenza di SACE al Salone sarà dunque un importante appuntamento per visitatori e appassionati di nautica che potranno toccare con mano il sughero MarineCork.

MarineCork sarà presente presso il Padiglione B sup. Stand L18 del Salone Nautico.

Per ulteriori informazioni consultare i link:

https://www.marinecork.com/

https://www.facebook.com/MarineCork/

https://www.sacecomponents.com/sea-swim/