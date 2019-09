Euphoria 68: al Salone di Genova arriva il blue water di lusso

Per la prima volta al Salone di Genova. L’Euphoria 68, progetto German Frers per il cantiere turco Sirena Marine, si svela al pubblico italiano. Il concetto che ha guidato la realizzazione di questo nuovo 68 piedi è stato quello di offrire una barca adatta a quegli armatori che navigano in Mediterraneo ma sognano di affrontare l’Oceano. Uno scafo quindi che non rinuncia agli spazi comodi necessari a una lunga crociera ma che, nello stesso tempo, presenta una carena potente in grado di affrontare ogni tipo di mare.

UNA BARCA DALL’ANIMA CUSTOM

Tante le personalizzazioni del layout grazie ai grandi spazi disponibili a bordo, che, assieme alle caratteristiche tecniche dello scafo, alla tecnologica di costruzione con il metodo dell’infusione sottovuoto con resine vinilestere, al sistema idraulico distribuito, consentono all’ Euphoria 68 di essere un vero Blue-water, ideale per lunghe crociere, passaggi oceanici sempre con prestazioni veliche considerevoli.

Il layout scelto per il modello esposto a Genova è con cabina armatoriale a poppa – a tutto baglio – scelta finora di grande successo fra gli armatori dell’Euphoria 68; 2 cabine ospiti doppie entrambe con bagno privato, ampia dinette doppia per assicurare il massimo relax a bordo e zona carteggio dedicata, sulla dritta.

La cucina ampiamente personalizzata serve da filtro con la zona equipaggio collocata a prua, dotata di 2 letti, bagno privato con doccia e area storage-navigazione. Questa soluzione garantisce massima privacy agli ospiti e permettere all’equipaggio di muoversi liberamente senza interferire con la vita di bordo.

Completa l’allesitmento dell’imbarcazione un confortevole garage che può ospitare un tender di 2,80 m.

Ulteriori particolari customizzazioni scelte dall’armatore del 68 riguardano il rigging full-carbon Hall Spars con sistema idraulico integrato, che consente una gestione short handle per equipaggio ridotto, mantenendo performance veliche importanti. Un Bimini fisso su disegno dell’armatore rende l’ampio pozzetto totalmente ombreggiato e protetto anche in navigazione con una struttura in carbon-look integrata nel design dell’imbarcazione e 2 ampi prendisole in coperta massimizzano il comfort anche in rada.

Tutta la gamma Euphoria Yachts (54-68-84) e’ sviluppata con l’architettura navale German Frers, che per il cantiere Sirena Marine è anche il progettista navale della gamma di navette long range Sirena Yachts che si arricchische in questi giorni del nuovo modello 88 RPH.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lungh. overall: 21.04 M

Lungh. gall.: 19.53 M

Larghezza: 5.84 M DRAFT: 3.80 M

Disclocamento: 32 T

Randa: 150 M2

Fiocco: 117 M2

Esterni e concept: FRERS NAVAL ARCHITECTURE & ENGINEERING

Scafo e architettura navale: FRERS NAVAL ARCHITECTURE & ENGINEERING

Interni: DESIGN UNLIMITED

www.euphoriayachts.com