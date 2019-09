FOTO Che figata la TAG Heuer VELA Cup di Lerici!

Dopo il successo della TAG Heuer VELA Cup Caprera, è un “buona la prima” anche quella di Lerici, organizzata in collaborazione con il Circolo della Vela Erix. Ci eravamo detti che sopra le quaranta barche sarebbe stato un successo, e siete arrivati in più di sessanta.

Attirati dallo spirito VELA Cup, che pervade una veleggiata dove il divertimento viene prima dell’agonismo, dove non valgono le regole di regata ma solo le norme del buon navigare; o forse dalla location incredibile offerta dal Golfo dei Poeti, con Porto Venere, Lerici, Tellaro, le isole della Palmaria del Tino e del Tinetto a far da sfondo; o ancora, dalla festa a terra e dalla spaghettata sulla spettacolare terrazza dell’Erix e dai premi per quasi tutti i partecipanti, sia per i risultati ottenuti che a sorteggio.

Il vento, prima scarsissimo, è piano piano rinforzato da sud-est-sud, senza mai però superare i 10 nodi di intensità, sulle acque quasi piatte del golfo. Una figata per veleggiare: ottimo il percorso messo giù dal Circolo della Vela Erix (con l’aiuto del “guru” delle regate del Golfo, Attilio Cozzani), con partenza di fronte a Lerici, prima boa davanti a Tellaro e una poco più a sud-est, una poco a nord-est del Tino con arrivo a Lerici, dopo circa 12 miglia.

Ci sono state tante “battaglie” nella regata: come quella del Solaris 42 L’Una con il Rodman 42 Cheyenne e il Farr 30 Bagua, nelle posizioni subito a ridosso del podio in reale. Tantissime barche di ogni genere, dai First 260 ai Comet 770 del ’75, dagli Ice 52 fino ai Solaris 37 e agli Sweden 38. Tra i partecipanti, anche Davide Besana, fumettista-velista, con il suo three quarter tonner di Ron Holland Midva. E poi equipaggi variopinti e di ogni genere, con a bordo anziani, bambini, cani. Uno spettacolo della vela.

I VINCITORI IN REALE

In tempo reale, in attesa delle classifiche per categoria e del vincitore overall, ha vinto Mistera, la barca più grande della veleggiata, Farr 66 del 2003 di Fausto Bugliano. Alle sue spalle Raffica 3, Grand Soleil 43 di Walter Tronconi, seguito da Stella Filante, il meraviglioso Brenta 44 di Giorgio Vanelo. Una grande impresa (chissà se varrà loro la vittoria overall!) è stata quella di Federico Serafini e Leonardo Mencacci: i due giovani velisti, a bordo di QQ2, un piccolo 29er (deriva di 4,45 x 1,77 metri), che hanno chiuso in dodicesima posizione in reale con un ritardo di soli 22 minuti rispetto al primo arrivato.

Ci vediamo il 5 ottobre a Capo d’Orlando Marina e il 19 ottobre a Marina di Loano per le prossime tappe della TAG Heuer VELA Cup!

Eugenio Ruocco – foto di Gregorio Ferrari



TAG HEUER VELA CUP LERICI – UN “ASSAGGIO” DI GALLERY